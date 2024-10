Une entreprise québécoise au coeur d'une controverse après son passage à Dragons’ Den

La semaine dernière, les copropriétaires de l'entreprise québécoise Bobba, Sébastien Fiset et Jess Frenette, se sont présentés devant les investisseurs de Dragons’ Den (la version canadienne-anglaise de Dans l'oeil du dragon) pour soumettre leur produit, du thé aux perles prêt-à-boire.

L'acteur Simu Liu, dragon invité à l'émission, a critiqué le manque de reconnaissance de la compagnie envers les origines asiatiques de la boisson, indiquant qu'il s'agissait d'« appropriation culturelle ».

Une vidéo de leur présentation (que vous pouvez voir au bas de l'article) est devenue virale, créant un véritable raz-de-marée pour les entrepreneurs. Ceux-ci ont dû s'excuser sur les réseaux sociaux : « Nous sommes sincèrement désolés pour notre réponse tardive, nous avions besoin de temps pour réfléchir à la situation dans son ensemble. »

Dans un long message publié sur Instagram, les copropriétaires de Bobba expliquent certains de leurs propos et prennent leur responsabilité pour leurs actions. Ils mentionnent également qu'ils vont réévaluer leur marque, leur emballage et leurs stratégies marketing pour s'assurer qu'elles reflètent une représentation juste et respectueuse de leur partenariat avec les Taïwanais et les racines culturelles du Bubble Tea.

Précisons que la dragonne Manjit Minhas, qui avait investi dans l'entreprise, s'est retirée de l'entente suite aux critiques.

Afin de mieux faire comprendre aux Québécois le débat culturel qui se joue ici, François Lambert a fait une comparaison avec le sirop d'érable.

« "Voici notre sirop d'érable amélioré!" Imaginez un seul instant, un Américain qui viendrait nous dire que nous ne savons pas comment faire du sirop d’érable. Il ne nous le dirait pas de cette manière, mais dans son approche, on comprendrait rapidement et il passerait un mauvais quart d’heure », écrivait-il sur le site de Noovo Info (article et vidéo ici).

