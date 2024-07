Ce mardi soir, Jean-Philippe Wauthier recevra des sportifs pour un spécial « olympique » de Bonsoir bonsoir.

« Jase jase » est une nouvelle formule, créée cette année lors du spécial de la Fête des mères afin de rappeler l'émission Parler pour parler de Janette Bertrand. L'animateur rassemble des invités autour d'une table afin de discuter d'une même thématique. Le résultat est toujours étonnant. Les confidences fusent au rythme des différents plats servis par le chef Danny St-Pierre, le beau-frère de Jean-Philippe.

Ainsi, mardi, à quelques jours des Jeux Olympiques de Paris, Jean-Philippe recevra Sylvie Fréchette, qui a gagné la médaille d'or aux Jeux de Barcelone et la médaille d'argent aux Jeux d'Atlanta en natation synchronisée, Charles Hamelin, récipiendaire de cinq médailles olympiques en patinage de vitesse, la plongeuse Sylvie Bernier, qui a été couronnée aux Jeux d'été de 1984, puis la plongeuse Roseline Filion, qui a remporté la médaille de bronze avec sa partenaire aux Jeux de 2016.

Aussi, on verra Jean-Philippe s'entraîner à la course avec nul autre que Bruny Surin, lui-même médaillé de bronze au 100 m en 1990 et d'or en 1994 au relais 4×100 m.

Ne manquez pas cette émission spéciale de Bonsoir bonsoir le mardi 16 juillet à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.