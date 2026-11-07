Une diffusion spéciale à la télé de la nouvelle série Un an plus tard

Il y a plusieurs mois, nous apprenions la mise en chantier d'une toute nouvelle série dramatique, qui nous proviendrait directement du génie créatif des auteurs des Bracelets rouges, Un an plus tard.

Tous les épisodes de la série seront offerts sur la plateforme illico+ dès le 3 décembre prochain. Cependant, pour nous donner un avant-goût et, qui sait, pour inciter à s'abonner, TVA présentera en primeur le tout premier épisode à la télé, le dimanche 6 décembre à 22 h 30.

Le récit raconte l'histoire d'Ève et de William, enquêteur à la brigade des crimes sexuels, deux parents à qui l'impensable survient : leur fille Chloé, trois ans, a disparu. Refusant d'abandonner, le couple plonge « dans une quête obsessionnelle pour retrouver leur enfant, ce qui les pousse à franchir les limites de la loi. Ils glissent alors vers une zone grise où justice et vengeance se confondent et où leurs certitudes s’effondrent. Le temps avance, mais la blessure reste vive. Au fil des années, la disparition de Chloé transforme tout : le couple se fissure, les repères éclatent, et l’espoir devient fragile. »

La particularité de la série réside dans le fait que chacun des six épisodes prévus fait un bond dans le temps d'une année. Un élément qui nous permettra de constater la détresse physique et psychologique des deux parents, confrontés à un drame sans nom qui perdure dans les années.

En outre, la production d'Un an plus tard a révélé cette semaine la bande-annonce de la série. Les images laissent entrevoir de déchirantes performances des deux acteurs vedettes, Charlotte Aubin et Antoine Pilon, qui ne ménageront pas leurs efforts pour retrouver leur fille. C'est à voir ci-dessous.

Le thriller émotionnel Un an plus tard sera proposé le 3 décembre 2026 sur illico+.