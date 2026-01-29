Accueil
Une découverte qui conquiert le public à Zénith

Brigitte Lafleur a aussi su toucher les téléspectateurs.

Zénith
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce jeudi soir, Zénith présentait un artiste que le grand public ne connaissait pas.

L'acteur de comédie musicale Constant Bernard, qui a surtout joué en anglais, représentait la génération des Y. Apprenez-en plus sur lui ici.

Avec sa reprise des chansons « Bang Bang » et « Bye Bye mon cowboy », il a réussi à séduire à la fois les supporteurs en studio et les téléspectateurs à la maison. Le premier groupe lui a attribué la généreuse note de 97 points alors que le second, lui a accordé trois points supplémentaires, portant son cumulatif à 100.

Il faut dire que la direction artistique de ce numéro - un plan séquence en noir et blanc - était somptueuse.

Au cours de la soirée, le public a aussi été charmé par la comédienne Brigitte Lafleur, qui a interprété une version tout en douceur de « Is This Love » de Bob Marley. Elle dédiait ce numéro à sa fille de 11 ans qui, bientôt, découvrira la beauté et les ravages de l'amour. Elle était accompagnée sur scène par la jeune danseuse Alicia, qui en était à son premier contrat professionnel. Quel talent brut!

Brigitte a terminé la soirée avec un pointage total de 97 points.

Les deux autres artistes invités jeudi, Marc Déry et Édouard Tremblay-Grenier, ont accumulé respectivement 95 et 92 points.

Zénith est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

