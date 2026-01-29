Accueil
Qui est Constant Bernard, concurrent à Zénith cette semaine?

Il est dans l'équipe des Y.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Peut-être que, comme nous, vous vous êtes questionnés en voyant le visage et le nom de Constant Bernard parmi les concurrents de Zénith cette semaine. Mais qui est-il?

D'origine franco-ontarienne, Constant est comédien, chanteur et metteur en scène.

Il a interprété le personnage d'Oaken, qui opère une boutique et un sauna à Arendelle, dans la comédie musicale Frozen, présenté au Théâtre Aquarius à Hamilton. Voyez des images dans la publication au bas de l'article. Il s'est aussi retrouvé au fil des ans dans la distribution d'autres spectacles comme The Rocky Horror Show, Twice Charmed: A Cinderella Story et Raiponce: The Musical.

Constant Bernard a également joué récemment dans la comédie musicale Titanique, aux côtés de Véronique Claveau. Il reprendra d'ailleurs son rôle de Ruth dans la tournée francophone de cette pièce acclamée par la critique. Voyez des images de son personnage dans la publication au bas de l'article.

C'est d'ailleurs grâce à sa performance dans ce spectacle qu'il se retrouve à Zénith. « L’hiver dernier, Véronique Cloutier est venue voir la comédie musicale Titanique. Suite à ma performance, quelques mois plus tard, j’ai reçu l’invitation de l’équipe de Zénith que je ne pouvais pas refuser! Titanique c’est un show où on s’éclate et on se fait du fun et je pense que c’est exactement en parallèle avec Zénith!! », nous disait le principal intéressé, contacté via les réseaux sociaux.

À la télé, on a pu le voir dans la série jeunesse Makinium de Radio-Canada, où il partageait notamment l'écran avec Marie-Ève Beauregard, qui participe actuellement à Big Brother Célébrités. Voyez une image de son personnage dans la publication ci-dessous.

Il a aussi joué dans Overlord and the Underwoods, une série jeunesse canadienne-anglaise.

Son rôle dans le film Rosie de Gail Maurice lui a valu une nomination aux ACTRA Awards et le prix de la meilleure performance au Festival du Film ReelOut.

À noter qu'il n'est pas étranger au monde de la drag.

Avec une telle feuille de route, on peut s'attendre à être époustouflé par la prestation de Constant Bernard à Zénith!

À ne pas manquer ce jeudi à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

