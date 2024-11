Une décision avantage une équipe à Masterchef Québec : Jade répond aux critiques haineuses

Ce mercredi, les quatre candidats toujours dans l'aventure Masterchef Québec devaient effectuer un défi en équipe, visant à servir des clients qui prenaient place dans le restaurant en studio. Comme chaque fois, ce type de défi était particulièrement complexe, le temps devenant un enjeu important.

Avant d'arriver à ce défi, l'équipe formée de Jade et Pierre-Alexandre avait remporté un avantage. Un choix leur a été offert : deux minutes de plus dans le garde-manger ou cinq minutes de moins à l'autre équipe pour cuisiner.

Le choix stratégique était évidemment de pénaliser l'équipe adverse et c'est la décision qui a été prise. À ce moment, Chris s'est montré particulièrement déçu du choix qui avait été fait, ce qui a certainement encouragé la grogne dans les foyers québécois, puisque les commentaires ont afflué sur les réseaux sociaux à ce sujet. Pierre-Alexandre s'est particulièrement fait écorcher par les téléspectateurs, ce qui n'est jamais acceptable, rappelons-le.

Jade a tenu à répondre aux détracteurs, de manière parfaitement pertinente et intelligente, invitant notamment au calme.

Elle écrit : « Je comprends la déception des gens par rapport à la pénalité de 5 minutes. Cependant, gardez en tête que c'est une émission de télévision et que nous avons gagné un avantage. À ce moment là, c'était la meilleure décision pour nous. Nous avons essayé du mieux qu'on pouvait de ne pas nuire trop à l'autre équipe en les avertissant à l'avance que nous allions bientôt l'utiliser.

Avant le défi, les rouges ont mentionné qu'ils préféraient le poisson et, ça tombait bien, nous voulions les crevettes! Donc, Pierre-Alexandre n'a pas "sauter" sur les crevettes pour nuire à l'autre équipe, il voulait simplement maximiser notre temps.

Gardez en tête que vous voyez 22 minutes sur une journée de tournage complète. Au final, les colles qu'on s'est faite dans l'émission, elles ont eu lieu peut-être 2-3h après le défi. Nous avons eu le temps de parler, de s'expliquer et de décanter du défi.

Le fait que Pierre-Alexandre reçoive de la haine et des menaces sur mes réseaux sociaux est inacceptable. Est-ce que vous avez oublié que derrière l'écran, il y a des humains? Je pense qu'il serait temps qu'on se pose des questions et qu'on se regarde dans le miroir. Au final, intimider une personne, c'est pas mal pire que de jouer un jeu... »

Chris, en bon joueur qu'il est, a tenu à rajouter son grain de sel dans la discussion, lui aussi avec intelligence : « Salut tout le monde! Je voudrais féliciter Pierre-Alexandre Joly et Jade Auclair-Roy pour leur top 3 super bien mérité!

Je n’ai pas encore regardé l’émission. Cependant je lis des commentaires ici et je ne peux m’empêcher de prendre la parole… les bleus ont gagné leur avantage et l’ont utilisé. C’est une compétition après tout! On ne contrôle pas leur décision mais ce qu’on pouvait faire avec qu’est ce qu’on avait. Je suis fier d’avoir livré une vrai bataille avec Josianne.

Et merci à tous ceux et celles qui nous encouragent depuis le début ça fait vraiment chaud au coeur ❤️! »

En effet, il faut toujours garder en tête que nous sommes dans un contexte de compétition et que les avantages qui sont utilisés n'ont pas été volés. Plus encore, n'oublions jamais que derrière l'écran, il y a de vraies personnes avec des sentiments, qui peuvent mal recevoir les commentaires qui manquent de nuances ou qui tombent dans la haine pour aucune raison apparente. Un candidat d'une autre téléréalité réagissait récemment à ce même type de commentaires violents.

Jade et Pierre-Alexandre se retrouvent dans le top 3 de Masterchef Québec et devront ultimement s'affronter pour gagner le grand prix. C'est ce jeudi que nous saurons qui de Chris ou Josianne sera à leurs côtés dans la dernière semaine de cuisine.

Masterchef Québec se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de TVA, jusqu'au 5 décembre.