Maurice de Ma mère, ton père commente la violence du web : « je trouve ça tellement déplacé »

Jeudi, à Ma mère, ton père, Maurice a décidé de poursuivre l'aventure avec Sandy, même si, depuis le début, il repoussait les avances de la belle Gaspésienne. Il nous explique d'ailleurs sa décision (et ce que nous n'avons pas vu à la télé) ici.

Les téléspectateurs ont été surpris par le choix de Maurice et l'ont manifesté sur les réseaux sociaux. Le problème? Encore et toujours le manque de respect. Certains internautes ont été particulièrement durs envers le retraité de 60 ans, dont un qui a osé le traiter de « pervers narcissique ».

« C'est venu me chercher ça parce que... il faut faire attention à l'atteinte à la réputation. Moi, je fais du bénévolat quatre fois par semaine. Je trouve ça destructif. C'est tellement déplacé d'arriver à dire des choses comme ça. »

Je comprends qu'il y a des gens qui ont eu une réaction suite à mon volte-face, mais de là à me faire traiter de pervers narcissique... ouf! Je n'ai pas commis d'actes criminels. Au contraire, je suis dans la bienveillance. Ça va trop loin pour rien!

« Les gens qui disent : "Maurice, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va". OK, ça, je peux le comprendre. Ils ont de l'engouement pour l'émission. "On ne comprend plus où est-ce qu'il est rendu". OK. Mais ça [le commentaire du "pervers narcissique"]... Je suis flabbergasté. »

Jeudi soir, j'étais le punching-ball sur les groupes de discussions.

Il nous avoue avoir, depuis, quitté ces lieux virtuels où règne la haine. « J'ai quitté ça parce que ce n'est pas juste moi, c'est mon entourage aussi. J'avais des anciens collègues, dont un gars que j'aime beaucoup, qui m'a texté ce matin : "Est-ce que tu es correct? Comment tu vas?" Il est inquiet pour moi. Ce n'est pas drôle. Mes proches sont inquiets pour moi... »

J'ai travaillé 29 ans en sécurité publique, je ne me laisse pasintimider facilement. Pas du tout. J'ai encore une carapace. Mais, le "pervers narcissique" quand je fais autant de bénévolat. Aïe, aïe, aïe.

Il n'est pas le seul dans cette histoire à avoir été la cible de médisance. Sandy aussi a eu droit à son lot de haine. Les internautes ont dit qu'elle avait été insistante auprès de Maurice. « Les gens qui se posent des questions : ne vous inquiétez pas pour moi. Sandy, ça allait très bien là-bas. Je le savais. Elle revenait à la charge souvent. J'étais cool avec ça. On avait beaucoup de plaisir. Pour moi, ce n'était pas un fardeau. Ce qui était un fardeau, c'est que ça commençait à être long dans la maison à un moment donné. » Voyez la suite de sa réflexion à ce propos ici.

Maurice a été particulièrement étonné de voir le flot de réactions qu'a engendré Ma mère, ton père. « Je ne suis pas un consommateur de téléréalité. J'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'on pouvait avoir autant de réactions que ça. C'est incroyable! L'engouement les amène à ça. Les fameux "haters", je suis abasourdi. »

Bien que c'est généralement nocif de scruter le web à la recherche de commentaires sur soi, la curiosité l'emporte souvent pour les participants de téléréalités. « Quand les gens disent de belles choses, c'est toujours le fun. À un moment donné, tu t'alimentes un peu avec ça », avoue Maurice.

Il ne reste plus que deux épisodes à Ma mère, ton père. La finale sera diffusée le jeudi 5 décembre à 20 h sur les ondes de TVA.