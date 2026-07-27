Une date officielle pour le retour de Dumas et une nouvelle image

Radio-Canada a dévoilé ce lundi la date officielle du retour d'une des séries préférées des Québécois, Dumas.

Nous savons donc désormais que ce sera le lundi 14 septembre prochain à 20 h que nous retrouverons les enquêtes et les employés d'Intelco.

Une nouvelle image officielle mettant en vedette Gildor Roy a aussi été partagée sur les réseaux sociaux. Découvrez-la dans la publication au bas de l'article.

Rappelons que la deuxième saison de Dumas se terminait alors que nous découvrions qu'Éric était le père biologique de Charlie. Aussi, l'enquêtrice Geneviève Allard, qui venait d'apprendre que son amoureux, Éric, était le tueur de Patrick Décarie, a aidé celui-ci à faire disparaître les preuves de son implication dans le meurtre du criminel.

L'auteur Luc Dionne a aussi donné toutes les cartes à Delphine afin que celle-ci puisse faire tomber Jean Dumas, mais on ne sait que trop bien que le président d'Intelco a plus d'un tour dans son sac!

Précisons qu'un acteur connu se joindra à la distribution cette saison. Voyez ici de qui il s'agit.

Jason Roy Léveillé nous racontait récemment une gaffe survenue pendant le tournage de la série. Apprenez-en plus ici.