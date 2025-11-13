Une chanteuse connue parmi les choristes d'En direct de l'univers ce mois-ci

Samedi dernier, une nouvelle chanteuse a rejoint le groupe des choristes d'En direct de l'univers. Il s'agit de l'artiste country Léa Jarry. Elle participera à l'émission pour tout le mois de novembre.

« Exceptionnellement en remplacement, je passe tous les samedis soirs de novembre avec mes amis les Koristes d’En direct de l'univers ! Quel beau privilège de chanter avec plein de merveilleux artistes sur ce plateau 🧡 », indiquait-elle dans sa publication sur Facebook, que vous pouvez voir au bas de l'article.

À noter que ce n'est pas la première fois que l'autrice-compositrice-interprète occupe ce rôle dans l'émission.

En plus d'avoir lancé deux albums, Léa Jarry a été choriste pour Gregory Charles. Elle a récolté plusieurs prix et deux nominations à l'ADISQ, dans les catégories Révélation de l'année et Album country de l'année, en 2021. Elle avait aussi participé au numéro country lors du gala télévisé cette année-là, aux côtés d'Irvin Blais, Guylaine Tanguay et Alex Burger.

Léa Jarry présentera son nouveau spectacle en première montréalaise au Lion D'or le 6 février prochain. « Ça s’annonce FESTIF 🧡🎠 Nouveau spectacle qui vous fera danser, chanter, rire, bref faire TOUÉ TEMPS », indique-t-elle sur ses réseaux sociaux.