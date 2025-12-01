Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Une bonne nouvelle pour François Morency

Et un brin de nostalgie.

Image de l'article Une bonne nouvelle pour François Morency
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

À la toute fin de la dernière émission de LA question, François Morency annonçait le retour du jeu-questionnaire l'an prochain.

L'animateur en a aussi fait l'annonce sur ses réseaux sociaux ce week-end. « De retour en septembre 2026 », pouvait-on lire sur sa publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Dans cette nouveauté d'ICI Télé, François Morency recevait des duos composés de gens qui ont une forte complicité. Les participants devaient répondre à une question afin de remporter un grand prix en argent qui pouvait atteindre jusqu'à 25 000 $. Pour leur permettre de répondre à LA question, notre animateur leur présente 16 choix de réponses parmi lesquels se cache une seule bonne réponse. Chaque option mène à de drôles de discussions et, par étapes, ils doivent écarter les 15 mauvaises options sans jamais éliminer LA bonne réponse!

Au cours de cette première saison, les montants gagnés ont varié entre 0 $ et 25 000 $.

Précisions qu'un an après la finale de Discussions avec mes parents, l'équipe s'est réuni il y a deux semaines. « Un souper bien plein de rires et de rattrapage sur nos vies personnelles. Il en manque plusieurs qui étaient soit occupés, en tournage, grippés, ou Jack Bédard qui ce soir-là prenait une marche dans le désert du Nevada.

Les projets passent mais les amitiés restent.

Nous vous saluons avec amour xx », écrivait le créateur de la série. Voyez sa publication ci-dessous.

Mentionné dans cet article

LA question
LA question
En cours
Photo de François Morency
François Morency

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09