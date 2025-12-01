Une bonne nouvelle pour François Morency

À la toute fin de la dernière émission de LA question, François Morency annonçait le retour du jeu-questionnaire l'an prochain.

L'animateur en a aussi fait l'annonce sur ses réseaux sociaux ce week-end. « De retour en septembre 2026 », pouvait-on lire sur sa publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Dans cette nouveauté d'ICI Télé, François Morency recevait des duos composés de gens qui ont une forte complicité. Les participants devaient répondre à une question afin de remporter un grand prix en argent qui pouvait atteindre jusqu'à 25 000 $. Pour leur permettre de répondre à LA question, notre animateur leur présente 16 choix de réponses parmi lesquels se cache une seule bonne réponse. Chaque option mène à de drôles de discussions et, par étapes, ils doivent écarter les 15 mauvaises options sans jamais éliminer LA bonne réponse!

Au cours de cette première saison, les montants gagnés ont varié entre 0 $ et 25 000 $.

Précisions qu'un an après la finale de Discussions avec mes parents, l'équipe s'est réuni il y a deux semaines. « Un souper bien plein de rires et de rattrapage sur nos vies personnelles. Il en manque plusieurs qui étaient soit occupés, en tournage, grippés, ou Jack Bédard qui ce soir-là prenait une marche dans le désert du Nevada.

Les projets passent mais les amitiés restent.

Nous vous saluons avec amour xx », écrivait le créateur de la série. Voyez sa publication ci-dessous.