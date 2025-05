Une bande-annonce touchante pour la deuxième saison de Bellefleur

Crave a dévoilé ce mardi la bande-annonce de la deuxième saison de la comédie dramatique Bellefleur.

Cette nouvelle mouture se déroule dix mois après les évènements de la première saison. Nicolas (Guillaume Laurin) est à nouveau célibataire, de retour à la case départ. Maintenant emménagé chez Minh (Jean Bui), il essaie de s’adapter à cette nouvelle vie de famille choisie, mais quelque chose lui manque et il peine à y trouver réellement son compte. De nouveaux évènements dans la vie de Raphaëlle (Sarah-Maude Beauchesne) créent une onde de choc dans tout le groupe, et ébranlent particulièrement la précieuse relation entre Nico et Yann (Marc-André Grondin). Maxime (Maxime De Cotret) et Claudie (Sarah-Jeanne Labrosse) naviguent à travers les défis de la parentalité alors que leur couple est plus fragile que jamais, et Minh, de son côté, travaille encore à surmonter le deuil de sa femme en ouvrant ses horizons à de nouvelles opportunités. Alex (Guillaume Cyr), lui, s’émancipe d’une façon surprenante, alors que son fils Jimmy (André Kasper) l’encourage à découvrir son monde intérieur et sa vulnérabilité.

De nouveaux personnages, interprétés par Joëlle Paré-Beaulieu, Geneviève Néron, Chantal Thuy et Sophie Desmarais, se joindront à cette bande d’amis parfois imparfaite, mais toujours bienveillante.

Les dix nouveaux épisodes de la série, créée par Sarah-Maude Beauchesne et de Nicola Morel, sont réalisés par Jeanne Leblanc.

Deux épisodes seront déposés sur Crave chaque jeudi à compter du 4 juin.