Une autre cause qui va vous briser le coeur cette semaine dans Indéfendable

Depuis jeudi dernier, l'autrice d'Indéfendable, Izabel Chevrier, nous brise le coeur avec l'histoire de Jacob Fayard (Tiajo Plourde Asenjo), cet adolescent qui a froidement assassiné sa mère et son frère, en raison d'un probable trouble dissociatif de la personnalité.

Les choses semblent claires pour les téléspectateurs, qui ont compris que Jacob ne va vraiment pas bien mentalement, et qu'il a besoin d'aide. Les membres du cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin vont l'appuyer dans son procès, frappant au passage une certaine adversité.

Mais ce n'est pas tout!

Une autre histoire va venir s'ajouter à l'intrigue cette semaine, balafrant encore au passage le coeur des parents.

Ce mercredi, vous ferez la rencontre de deux nouveaux personnages, deux voisins interprétés par Ève Lemieux (voir sa photo) et Jean-Sébastien Courchesne (voir sa photo). C'est lors d'un après-midi d'été, sous un soleil reluisant, qu'un drame se jouera pour ces deux personnes, dont le quotidien ne sera plus jamais le même ensuite. On ne vous en dit pas plus, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute!

C'est Mélodique qui héritera du dossier, qui la peinera terriblement, en droit civil. En ce sens, elle devra affronter une avocate de la couronne, que nous n'avions encore jamais vue, jouée par Sonia Vigneault (voir sa photo). Laissez-nous vous dire qu'elle ne sera pas commode!

Encore une fois, l'autrice de la quotidienne signe une histoire qui va en faire réfléchir plus d'un. On n'est jamais trop prudent...

C'est à voir à compter de mercredi dans Indéfendable, à 19 h.