Une association de clowns s'insurge contre STAT : « Faites vos devoirs »

Cette semaine dans STAT, un nouveau venu fait réagir les téléspectateurs, malgré son costume amusant et coloré.

Dans la peau de Floppy le clown, Richardson Zéphir présente une personnalité guillerette destinée à mettre du bonheur dans la vie des jeunes patients, mais nombreux sont les téléspectateurs qui l'ont trouvé suspect, comme on le mentionnait dans un article publié hier. Il y a plusieurs coulrophobes dans la salle!

Depuis, la situation s'est envenimée un peu plus. En effet, l'organisme des Clowns thérapeutiques du Saguenay a pris la parole sur les réseaux sociaux pour décrier la manière dont la quotidienne dépeint cette profession.

On peut lire sur leur page Facebook :

« ATTENTION!

Si vous avez écouté l’émission STAT d’hier, sachez que la représentation grossiere et ridicule du « Docteur clown » qu’on a dépeint maladroitement ne represente en rien notre travail.

L’organisme clowns thérapeutiques Saguenay se dissocie TOTALEMENT de cette image insultante et puérile de notre travail.

Vous pouvez partager pour redorer notre réputation sans tache et nos dizaines d’années de démarches psychologiques pour offrir un contenu extrêmement raffiné et adapté à nos clientèles.

La télévision peut parfois faire les coins ronds dans leurs recherches et nuire grandement à une profession et/ou un OBNL comme le nôtre, pour faire du sensationnalisme.

#Stat @FabienneLarouche faites vos devoirs svp.

*Rien à voir avec le comédien bien sûr.

Merci pour votre support. Vous êtes magiques! »

Consultez leur publication ci-dessous.

La directrice générale de l'organisme, Josée Gagnon, s'est aussi exprimée sur les ondes d'ICI Première à ce sujet ce matin.

Certes, on peut croire que l'infirmier-clown est dépeint de manière plutôt maladroite dans STAT, mais il faut aussi rappeler qu'il s'agit d'une fiction. De plus, on ne sait pas vraiment encore ce que nous réserve l'autrice Marie-Andrée Labbé avec ce personnage. Peut-être va-t-il s'avérer particulièrement marquant et lumineux dans les prochains épisodes. C'est à suivre...

Par ailleurs, sachez que les Clowns thérapeutiques du Saguenay offrent des services dans les centres hospitaliers pour les enfants et les aînés (hôpitaux, CHSLD, centres attachés). Ils offrent également des conférences et présentations dans différents milieux, avec comme sujets principaux l’accompagnement en fin de vie et l’humanisation des soins.

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.