Nous avons eu le bonheur de découvrir en primeur les premiers épisodes du Calendrier de l'Avent, qui revient pour une deuxième édition dès le début décembre, avec Sansdrick Lavoie (OD Bali) qui tentera de trouver l'amour.

Pour l'occasion, il pourra compter sur le soutien de la fée marraine Katherine Levac, aussi drôle que malicieuse, qui lui fera vivre la féérie des fêtes.

Au sein des premières prétendantes qui lui sont présentées, un visage a attiré notre attention. C'est en racontant son passé marqué par un deuil que nous avons enfin compris de qui il s'agissait.

En effet, Mélanie Savard (voir sa photo ici), une mannequin et créatrice de contenu, fait partie de la cohorte féminine qui tentera de séduire Sansdrick sous le gui. Qui est-elle?

Il s'agit de la conjointe de Patrick Bourgeois des BB, tristement décédé des suites d'un cancer en novembre 2017. Elle est donc la mère de Marie-William Bourgeois, avec qui elle pose régulièrement sur les réseaux sociaux, et la belle-mère de Ludovick Bourgeois.

Voyez la mère et la fille dans la publication ci-dessous.

Mélanie est récemment devenu grand-maman, alors que sa fille a donné naissance à un petit garçon en août dernier.

Dans Le Calendrier de l'Avent, elle est absolument magnifique, mais réussira-t-elle à capter le regard de Sansdrick?

Il faudra être au rendez-vous pour le savoir, à compter du 1er décembre, avec un épisode de 15 minutes par jour sur Crave.

Visitez le plateau de tournage en images ici.