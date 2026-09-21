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Un visage connu à Un souper presque parfait cette semaine

Il a déjà participé à une autre téléréalité.

Un souper presque parfait
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, l'équipe d'Un souper presque parfait se déplace vers Québec.

Les cinq candidats ont été dévoilés sur les réseaux sociaux et on y découvre un visage connu.

En effet, Étienne, un courtier immobilier de 27 ans, a déjà participé à une autre téléréalité. Il a été de la première saison des Traîtres. Il avait été un fidèle très actif et déterminé, mais a été éliminé à la toute dernière seconde par les joueurs restants (Cédric, Chelsea et Kim), qui ont préféré ne pas lui faire confiance.

Étienne est visiblement un fan de téléréalité puisqu'il a tenté sa chance pour participer à Survivor Québec, mais il n'a malheureusement pas été choisi par la production.

Sa participation à Un souper presque parfait promet d'être plutôt épique puisque la citation qui accompagne sa photo sur les réseaux sociaux (que vous pouvez voir au bas de l'article) de l'émission est la suivante : « Pour le moment, ma seule passion, c'est niaiser le monde ».

Parmi les autres cuisiniers amateurs de cette semaine spéciale dans la Vielle-Capitale, on retrouve une responsable de l'information scolaire et du recrutement de 32 ans, un fleuriste de 34 ans, un analyse de 31 ans qui se décrit comme étant « un peu sassy », ainsi qu'une entrepreneuse de 30 ans. Rencontrez-les dans la publication au bas de l'article.

Un souper presque parfait est présenté du lundi au vendredi à 18 h sur les ondes de Noovo.

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