Un tournage pas simple pour La belle tournée dans la Capitale-Nationale

TVA a partagé une petite vidéo ce week-end du tournage de La belle tournée dans la région de la Capitale-Nationale, et on constate que Guy Jodoin et ses invités ont été surpris par les intempéries.

La production a vite couvert le matériel et sorti les parapluies, mais il semblait y avoir tout un branle-bas de combat sur ce plateau.

Comme l'équipe de La belle tournée se promène aux quatre coins du Québec afin d'y monter sur les scènes extérieures, elle a probablement l'habitude de la personnalité changeante de Dame Nature...

Voyez la vidéo au bas de l'article.

Le tournage se déroulait au pied du Parc de la Chute-Montmorency. L'animateur était entouré de Paul Piché, Nathalie Simard, Alex Perron, KNLO et Beyries.

L'épisode en question sera diffusé ce lundi à 21 h sur les ondes de TVA, et vendredi à 22 h 30 sur Télé-Québec.