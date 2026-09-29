Un rôle écrit sur mesure pour cette comédienne dans la série Sur le fil

Hier, dans le troisième épisode de la série Sur le fil diffusé sur ICI Télé, nous avons découvert d'où venait Sandra, ce savoureux personnage affirmé, mais fragile, magnifiquement interprété par la comédienne Ariel Charest. Dès les premières minutes, nous l'avons vu, le visage ensanglanté, quitter en catimini un lit où était assoupi un homme, qu'on présume être son amoureux et agresseur. Une scène qui a grandement secoué notre imaginaire, quand on pense à toutes ces femmes qui subissent en silence et jour après jour cette violence inadmissible. Malheureusement, le répit sera de courte durée pour la pauvre Sandra qui tombera ensuite sur Nelson Richer (Pierre-Paul Alain), un homme vicieux et malintentionné qui incarnera son prochain abuseur. « Tu peux pas te promener tu seule de même, là. Le monde ça jase pis un man'né ça va se savoir que t'es avec personne. Tu peux rester avec moé. Moé, le monde y me font pas chier, m'a te protéger. »

Rencontrée plus tôt en septembre, lors d'un visionnement de presse, la comédienne et autrice Pascale Renaud-Hébert nous a confié avoir rencontré Ariel Charest au Conservatoire d'art dramatique de Montréal où elles ont toutes deux étudié. C'est d'ailleurs l'autrice qui a proposé de voir son amie en audition. « C'est sûr que quand je l'écrivais, il y avait des petits " swings " de phrases que j'écrivais pour elle. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'Ariel vient du Lac-Saint-Jean! » D'où le franc parlé de son personnage qu'on affectionne beaucoup. Rapidement toutefois, le producteur Guillaume Lespérance, présent lors du même visionnement de presse, a précisé que ce rôle, la comédienne ne l'avait pas volé.

Elle a gagné son audition!

On a compris d'ailleurs pourquoi, avec cette touchante performance qu'elle nous a livrée hier, alors que son personnage doit faire le tour des tentes du campement où Nelson vit pour payer en nature sa dette envers lui. « Même quand t'es avec les autres, t'es avec moi », lui souffle celui-ci en agrippant le collier qu'il lui a donné et qu'elle porte à son cou.

L'excellente série dramatique Sur le fil est diffusée les lundis à 21 h sur ICI Télé. Pour rattraper les derniers épisodes, visitez ICI Tou.tv.

Apprenez-en plus sur cette grande comédienne qui arrive dans Sur le fil dans un rôle mystérieux.