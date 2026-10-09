Un revirement inattendu dans Antigang chavire les téléspectateurs

La semaine d'Antigang s'est terminée alors que nous découvrions que la nouvelle conjointe de Morano (Romano Orzari) était nulle autre que Miranda (Mollie Fillion), l'ancienne maîtresse de Denys Marchand (Sébastien Ricard).

Si le public est généralement assez habile pour prédire les revirements de la quotidienne, cette fois, personne ne s'y attendait, ce qui a provoqué beaucoup de réactions positives sur les réseaux sociaux.

« La belle surprise… j’adore ça. Ça va brasser. 🤣 »

« Je ne m'attendais pas à ça sérieux... loll 😅 »

« Ouch ! Ça frappe dans l'dash, comme on dit. Personne ne l'attendait, celle-là. »

« Tout un revirement ! »

« Oh ça va être bon ça! Il va y avoir des flammèches 💣 »

« Du bonbon pour les fans de la serie ce rebondissement! »

« Bravo quelle belle finale de jeudi 🤩 »

« Je ne m'attendais pas à ça du tout du tout!!!! 🤣 »

« V'lan dans les dents à Denys. Tout un punch pour la dernière de la semaine ! »

L'expression sur les visages de Fanny (Léane Labrèche-Dor) et de Marchand (image au bas de l'article) valait de l'or!

Il y a, évidemment, un revers à la médaille, alors que quelques personnes soulignent l'absurdité de la situation. Précisons quand même qu'il s'agit d'une infime partie des centaines de commentaires qui inondent les réseaux sociaux.

« awwww., Mais non ça c’est pousser le bouchon un peu trop loin, trop c’est trop »

« C’est un peu ridicule ce match ! »

Nous avons bien hâte de voir la suite et les conséquences de cette guerre entre le chef des Death Shadows et le parrain de la mafia italienne. Marchand a déjà commencé à collaborer avec la police, sous les recommandations de Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne), à voir comment jusqu'où il sera prêt à aller pour garder sa place au sommet de la chaîne alimentaire des motards...

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.