Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Un revirement inattendu dans Antigang chavire les téléspectateurs

Les autrices ont bien réussi leur coup!

Antigang
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La semaine d'Antigang s'est terminée alors que nous découvrions que la nouvelle conjointe de Morano (Romano Orzari) était nulle autre que Miranda (Mollie Fillion), l'ancienne maîtresse de Denys Marchand (Sébastien Ricard).

Si le public est généralement assez habile pour prédire les revirements de la quotidienne, cette fois, personne ne s'y attendait, ce qui a provoqué beaucoup de réactions positives sur les réseaux sociaux.

  • « La belle surprise… j’adore ça. Ça va brasser. 🤣 »
  • « Je ne m'attendais pas à ça sérieux... loll 😅 »
  • « Ouch ! Ça frappe dans l'dash, comme on dit. Personne ne l'attendait, celle-là. »
  • « Tout un revirement ! »
  • « Oh ça va être bon ça! Il va y avoir des flammèches 💣 »
  • « Du bonbon pour les fans de la serie ce rebondissement! »
  • « Bravo quelle belle finale de jeudi 🤩 »
  • « Je ne m'attendais pas à ça du tout du tout!!!! 🤣 »
  • « V'lan dans les dents à Denys. Tout un punch pour la dernière de la semaine ! »

L'expression sur les visages de Fanny (Léane Labrèche-Dor) et de Marchand (image au bas de l'article) valait de l'or!

Il y a, évidemment, un revers à la médaille, alors que quelques personnes soulignent l'absurdité de la situation. Précisons quand même qu'il s'agit d'une infime partie des centaines de commentaires qui inondent les réseaux sociaux.

  • « awwww., Mais non ça c’est pousser le bouchon un peu trop loin, trop c’est trop »
  • « C’est un peu ridicule ce match ! »

Nous avons bien hâte de voir la suite et les conséquences de cette guerre entre le chef des Death Shadows et le parrain de la mafia italienne. Marchand a déjà commencé à collaborer avec la police, sous les recommandations de Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne), à voir comment jusqu'où il sera prêt à aller pour garder sa place au sommet de la chaîne alimentaire des motards...

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.4.0 - 9817d91b