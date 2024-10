Un revirement de situation jette tout le monde à terre dans Dumas

Visiblement, Luc Dionne n'a pas perdu ses bons réflexes de District 31, puisqu'il propose à la fin de chaque épisode de son nouveau projet, Dumas, des revirements assez inattendus.

La semaine dernière, nous avons eu la surprise de voir que le père et le fils avaient élaboré une mise en scène pour faire croire à tous qu'ils étaient en guerre, dans le but de permettre au plus jeune de se faire embaucher dans la compagnie concurrente. Toute une histoire!

On ne pensait jamais que cette surprise serait outrepassée cette semaine par un nouveau revirement majeur... mais OUI!

En effet, les bras nous sont tombés lorsque nous avons vu les personnages de Gildor Roy et Catherine-Anne Toupin s'embrasser. Les deux forment visiblement un couple, qui complote des deux côtés. Chose certaine, Dumas a vraiment un coup d'avance sur tout le monde! Peut-être même sur elle...