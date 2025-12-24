Un retour réussi au travail pour Jean-Philippe Wauthier

Vendredi dernier, Jean-Philippe Wauthier était de retour au micro de La journée (est encore jeune) après plus de huit mois d'absence. On se souviendra qu'en mai dernier, l'animateur avait quitté la sphère publique en raison d'un épuisement professionnel.

« Ça va, je suis en retour progressif, tranquillement, tranquillement. C'est un plan qu'on a établi avec mon psy », a-t-il indiqué en introduction de l'émission.

Voyez une image au bas de l'article.

Il avait tenté un retour sur son fauteuil de Bonsoir bonsoir au milieu de l'été, mais, suite à une entrevue qui avait inquiété autant le public que son entourage, il a décidé de ne pas revenir en ondes. D'ailleurs, cet entretien avec Jean-Sébastien Girard a été effleuré à la radio vendredi. « C'est un vague souvenir », a-t-il lancé, rappelant qu'il faisait très très chaud en studio ce jour-là.

Jean-Philippe s'avoue beaucoup moins dans la confrontation qu'avant. « Ce n'est pas que je suis dans la bienveillance, mais c'est que ça a été un réflexe longtemps d'être piquant, et là, j'essaie de ne plus l'être », indiquait-il à ses fidèles collègues, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet. On doit dire que, effectivement, il semblait beaucoup plus posé et beaucoup moins bouillant qu'avant.

Évidemment, vu le ton de l'émission, l'animateur vedette a eu droit à quelques flèches de la part de ses amis qui, eux, n'ont rien perdu de leur ton sarcastique.

Jean-Philippe devrait s'installer dans le carrousel d'animateurs de La journée (est encore jeune) dès le mois de janvier. Nous ne savons, par contre, quel jour il choisira. Rappelons que les lundis et mercredis sont animés par Jean-Sébastien, les mardis par Rose-Aimée Automne T. Morin, puis les jeudis et vendredis sont assurés en alternance par Suzie Bouchard et Pierre Brassard.

La journée (est encore jeune) sera de retour le 12 janvier prochain.