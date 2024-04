Un premier extrait charmant pour Si on s'aimait encore

La deuxième saison de Si on s'aimait encore sera bientôt diffusée à TVA.

La chaîne a dévoilé cette semaine un premier extrait dans lequel on découvre le couple de Madeleine et Michel, 73 et 71 ans.

Dans le bureau de Louise Sigouin, Michel explique que sa conjointe utilise un langage plus évolué que le sien.

« C'est une personne Madeleine qui a vécu dans la snoblesse », dit-il, tendrement.

Leur humour sera certainement un élément qui nous charmera ce printemps! Voyez le premier extrait au bas de l'article.

« La grande tendresse et la sensualité qui émanent de leur couple pourront inspirer plusieurs célibataires qui ne croient plus en l’amour passé un certain âge », peut-on lire dans leur description officielle.

Comme il avait été précédemment mentionné, cette saison abordera des sujets profonds tels que l'infidélité et les problèmes de santé mentale.

Découvrez ici des photos des trois autres couples qui participeront à cette deuxième saison.

La nouvelle saison de Si on s'aimait encore arrive à TVA le lundi 29 avril à 19 h.