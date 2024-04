Après deux bandes-annonces (voyez la plus récente au bas de l'article), voilà que TVA nous dévoile des photos de couple des nouveaux participants de Si on s'aimait encore.

Deux d'entre eux sont ensemble depuis 4 ans : Christelle et Gino, qui viennent de Montréal, et Kathy et Guillaume, de Mirabel.

Des relations plus longues seront aussi étudiées, soit celle de Stéphanie et Keven de Saint-Amable, ensemble depuis 18 ans et parents de deux enfants, puis celle de Madeleine et Michel, de Mercier, en couple depuis 16 ans.

Voyez les photos dans la publication au bas de l'article.

Cette saison, on nous promet qu'il n'y aura pas de tabou à Si on s'aimait encore. On parlera, entre autres, d'infidélité, de problèmes de communication, de manque d’estime personnelle et d'enjeux de santé mentale.

Même si Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin ne se retrouvent pas dans les bandes-annonces, ils seront bien présents dans les émissions, comme nous vous le confirmions ici.

Si on s'aimait encore prendra la place d'Indéfendable à l'horaire de TVA. Ainsi, vous pourrez voir les histoires des quatre couples de la deuxième saison du lundi au jeudi à 19 h, dès le 29 avril.