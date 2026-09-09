Un policier débarque bientôt à OD Panama

Les métiers des candidats d'Occupation Double sont généralement assez classiques.

Les charpentiers-menuisiers, les pompiers, les coiffeuses, les créateurs de contenu et, cette année, les esthéticiennes sont souvent attirés par le charme de la téléréalité.

Après un premier groupe de quatre garçons à intégrer directement les maisons d'OD Panama, les filles rencontreront un nouveau groupe de quatre autres candidats (que vous pouvez rencontrer ici), avant que six autres célibataires débarquent.

Parmi eux, on retrouve un participant qui occupe une fonction que nous avons rarement vue à OD : il est policier.

« Je suis un bon garçon, je suis fidèle et, en plus, je sais comment ça marche des menottes. Je gagne des points là-dessus, je pense », dit Jérémy dans sa vidéo de présentation que vous pouvez voir au bas de l'article.

On se rappellera que ce n'est pas la première fois que nous voyons un agent des forces de l'ordre à Occupation Double. Mikaël avait participé à la première saison, animé par Éric Salvail. Il a d'ailleurs formé l'un des couples marquants de l'émission avec Caroline-Alexandra. Peut-être que la chance de Mikaël se renouvellera avec Jérémy et que ce dernier trouvera la femme de sa vie à OD...

À noter que parmi les nouveaux candidats, on retrouve aussi William, un entrepreneur en construction de Québec, et Charles-Philippe, un entraîneur privé de Saguenay. Il y a aussi Olivier, 25 ans, un cimentier-applicateur de Mirabel, qui se décrit comme notre nouveau « petit tannant préféré », et Frédérik, 29 ans, un entrepreneur en immobilier de Sept-Îles, qui ne veut pas avouer aux filles qu'il est riche. Ça promet!

Vous pouvez visionner leurs portraits gratuitement sur Crave.ca.

OD Panama est diffusé du dimanche au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo. Il faudra, par contre, attendre quelques semaines avant de voir entrer l'entrepreneur millionnaire et le policier de Longueuil dans l'aventure.