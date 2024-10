Un numéro incroyable à Quel Talent! bouleverse les téléspectateurs

Mardi soir, à Quel talent!, nous avons assisté à un numéro incroyable lors de la deuxième partie des réévaluations.

La chanteuse TäBï Yösha a interprété la chanson« You Say » de Lauren Daigle. Voyez sa performance incroyable au bas de l'article.

Les quatre juges étaient debout à la fin de sa prestation, tout comme le public, qui l'acclamait avec fougue.

« Cette chanson-là, je l'aimais déjà et tu viens de la rendre tellement plus grande parce que, non seulement tu la chantes, mais tu la sens », a déclamé Marie-Mai, émue.

Sa collègue Anne Dorval, elle, a indiqué : « C'est pour ça qu'on fait de l'art, c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que tu existes, pour que nous, on puisse recevoir ça et être inspirés. »

Précisons que TäBï Yösha est une amie de l'acteur Anglesh Major de STAT. Ce dernier l'a d'ailleurs félicitée via ses réseaux sociaux.

L'artiste a reçu beaucoup de compliments sur la toile, dont PETiTOM qui a écrit : « magnifique ❤️ ».

TäBï Yösha passe en quarts de finale. Nous pourrons donc la revoir lundi prochain. Elle affrontera notamment le chanteur d'opéra Ian Sabourin.