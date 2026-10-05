Un nouvel horaire pour MasterChef Québec cette semaine

La compétition de MasterChef Québec bat actuellement son plein sur les ondes de TVA, où les candidats encore dans la course font preuve de courage et de détermination pour espérer se rendre à la fin de la compétition.

Si la créativité des apprentis chefs a été mise à l'épreuve ce dimanche, alors qu'ils devaient mettre en valeur un aliment pas piqué des vers, dans le but d'impressionner la juge du jour Geneviève Everell, force est d'admettre qu'ils devront user de toutes leurs compétences pour triompher des prochaines joutes culinaires.

D'ailleurs, les prochains épisodes ne seront pas diffusés selon le programme habituel. Effectivement, en raison des élections provinciales, de nombreuses chaînes télé diffuseront un programme spécial plutôt que les émissions habituellement présentées. Nous vous en parlions ici.

Ce sera notamment le cas de la version québécoise de MasterChef, qui prendra une pause ce lundi. En conséquence, les trois prochaines émissions seront diffusées à TVA du mardi au jeudi.

Qu'est-ce qui nous attend à l'émission cette semaine? Ce mardi, d'anciens candidats marquants de la compétition feront leur retour pour un soir seulement, avec une boîte mystère. Que contient cette boîte? Des ingrédients coups de coeur et d'autres, moins reluisants, nous promet-on. Ça promet.

Puis, le mercredi, un petit séjour en Italie attend les candidats, qui seront placés en équipes pour l'occasion. Les trios devront travailler à relais, complexifiant assurément la tâche! Enfin, de façon exceptionnelle ce jeudi, la cuisine italienne sera à nouveau à l'honneur et cette fois, le retard s'accumulera pour plusieurs joueurs. Alors que la pression montera, les équipes devront garder leur calme pour espérer mettre la main sur le privilège de la semaine.

MasterChef Québec est diffusé le dimanche à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30, sauf cette semaine, sur les ondes de TVA.