Un nouveau rôle pour Louise Portal dans une populaire série

Crave nous apprend, dans une publication sur les réseaux sociaux, que la formidable comédienne Louise Portal fera partie de la troisième saison de la populaire série Bellefleur.

Elle fait partie d'un petit groupe de comédiennes et comédiens qui vont s'ajouter à l'intrigue de la série écrite par Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel, soit Jean-Carl Boucher et Marguerite Bouchard notamment.

Pour le moment, on ne sait pas quel rôle interprètera Louise Portal, mais nous avons bien hâte de le découvrir.

Sur les réseaux sociaux, l'autrice s'est exprimée ainsi : « Mes ami(e)s Jean Carl Boucher et Louise Portal dans Bellefleur 3 c’est le rêve 💐 »

Nous partageons son enthousiasme!

Le tournage de la 3e saison est en cours et pour les prochaines semaines, avec une diffusion prévue en 2026.

Rappelons que Bellefleur est une série qui parle des hommes bons, dévoués, qui ont du cœur et qui ne craignent pas de s’impliquer et de s’investir.

On y retrouve notamment les comédiens Guillaume Laurin, Marc-André Grondin, Guillaume Cyr, Maxime de Cotret et Jean Bùi.

Les deux premières saisons sont offertes en rafale sur Crave.