Un nouveau rôle de fiction pour l'humoriste Mathieu Dufour

Mathieu Dufour a fait ses débuts comme acteur dans la série Splendeur & influence de Marc Brunet en 2025. Voilà que nous apprenons que l'humoriste, qu'on voit souvent au petit écran comme animateur, chroniqueur ou joueur, s'est fait offrir une nouvelle opportunité en tant que comédien.

En effet, il sera bientôt de la distribution de la série Guenilles & Guédailles, d'après une idée originale de Sinem Kara et Douaa Kachache. Ces dernières interprètent aussi les deux rôles principaux.

Le synopsis officiel de la comédie se lit comme suit : Après un congédiement aussi absurde qu'injuste, Zara et Lamia, meilleures amies, lancent leur entreprise de ménage, Guenilles & Guédailles. Avec Ahmed, elles plongent dans une aventure aussi chaotique qu'imprévisible. Les contrats s'enchaînent, les ennuis aussi : clients louches, décisions impulsives, improvisation constante. Tandis que leur visibilité explose, les tensions montent. À force de vouloir tout nettoyer, elles risquent de faire remonter la saleté à la surface…

Charles-Alex Durand réalise le projet, qui met également en vedette Hassan Mahbouba, Tammy Verge, Pascale de Blois, Marie Ève Morency, Alex Lévesque, Anne-Sarah Charbonneau, Daniel Malenfant, Maxime Cormier et Danielle Fichaud. Voir l'image ci-dessous.

Les huit épisodes de Guenilles & Guédailles sont attendus à l’été 2027 sur Crave.