Un nouveau projet télé pour Coco Belliveau

Elle n'est pas encore sortie de Big Brother Célébrités, où on la retrouve au sein de quatre finalistes féminines, que déjà on nous annonce un nouveau projet plutôt pertinent avec Coco Belliveau.

En effet, en compagnie de Naadei Lyonnais, celle-ci animera une nouvelle série documentaire sur la neurodivergence, dans le but d'informer et sensibiliser. On a vu ce mardi dans Big Brother Célébrités que Coco jouait pour une fondation en lien avec l'autisme, un sujet qui la touche personnellement et qui lui tient fortement à coeur.

Plus précisément, dans la nouvelle série documentaire Divergentes, on mettra en lumière la réalité des femmes neurodivergentes en 10 épisodes de 30 minutes.

Diagnostiquées à l'âge adulte, avec respectivement un TSA et un TDAH, Coco Belliveau et Naadei Lyonnais se donnent la mission de comprendre comment fonctionne leur cerveau atypique pour mieux vivre avec leur différence. Avec humour et bienveillance, les deux femmes vont à la rencontre de femmes neurodivergentes avec qui elles partagent leurs expériences. Au fil de la série, elles rencontrent également des spécialistes qui les éclairent sur les divers aspects de la neurodivergence au féminin. Divisé en thématiques épisodiques, le documentaire met aussi l'accent sur l'impact majeur du sous-diagnostic chez les femmes, leur entourage et la société, un angle inédit au Québec.

Dans ce contexte, d'autres personnalités telles que Loounie, Mélanie Maynard et Kim Rusk s'ouvriront également de manière touchante sur leur vie.

« Chez Duo, nous sommes extrêmement fiers de présenter Divergentes, notre toute première série documentaire. Ce projet aborde un sujet fort avec un angle inédit. Cette quête au féminin est portée par deux animatrices authentiques et touchantes. Conçue et produite par l'équipe du secteur non-scripté de Duo, cette série marque une étape importante pour nous, et nous ne pourrions être plus enthousiastes », indique la productrice Anne Boyer.

Produite par Duo Productions, la série Divergentes sera présentée sur AMI-télé les mercredis à 21 h dès le 30 avril et sera disponible sur AMI+ (amiplus.ca).