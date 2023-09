Un nouveau personnage débarque dans Un gars une fille : « Vous allez faire : "ben voyons donc!" »

Sur le tapis rouge du 38e Gala des Prix Gémeaux la semaine dernière, nous nous sommes entretenus avec Guy A. Lepage et sa conjointe, Mélanie Campeau, elle qui agit à titre de productrice sur la nouvelle mouture d'Un gars, une fille.

Nous avons tenté de leur tirer les vers du nez à savoir quelles nouvelles actrices ou quels nouveaux acteurs se joindront à la distribution étoilée de la comédie de situation, mais ils sont restés de glace.

Par contre, Mélanie Campeau nous révèle qu'après avoir rencontré la personne non binaire qui partage la vie de Camille dans la série, la fille de Guy et Sylvie (jouée d'ailleurs par la fille de Sylvie Léonard), nous ferons la connaissance de la nouvelle amoureuse du fils du couple.

Nous n'avons toutefois pu savoir qui l'incarnera. « Je ne pense pas que c'est une bonne idée de le dire parce que je pense que c'est tellement surprenant que je ne veux pas couper le punch », nous dit la productrice.

Elle nous donne quand même quelques indices : « C'est une grande et jeune actrice avec un talent immense et que tout le monde connaît. Vous allez faire : "ben voyons donc!". » Si le but était ici de nous intriguer, bravo, c'est chose faite!

Mélanie Campeau ajoute : « C'est une belle confrontation pour Guy et Sylvie ».

« C'est une nouvelle génération, de la façon qu'ils s'affirment et se nomment, c'est différent », ajoute Guy A. Lepage, « et, comme ce sont nos enfants, nous sommes obligés d'avoir une opinion. »

Voyez une photo de la petite famille de fiction ci-dessous.

Le vrai fils cadet de Guy l'accompagnait récemment sur le plateau d'Un gars, une fille : voyez une photo ici.