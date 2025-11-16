Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Un nouveau personnage arrive dans Antigang lundi et il sera incarné par une actrice connue

Elle remplacera Carolanne pendant son congé de maternité.

Image de l'article Un nouveau personnage arrive dans «Antigang» lundi et il sera incarné par une actrice connue
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi, un nouveau personnage fera son arrivée dans la quotidienne Antigang.

Il s'agit de Margot Déziel, une enquêtrice du service des homicides qui remplacera Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman) pendant son congé de maternité.

D'ailleurs, la future maman ne sera pas particulièrement heureuse de lui céder sa place.

C'est pas vrai que je vais lui passer mon bureau. - Carolanne

« Il y a un conflit d'intérêts à ce qu'il paraît et moi je viens vous sauver le cul », déclare Margot à Jean-François (Patrice Robitaille) dans la bande-annonce.

Celle-ci sera interprétée par l'actrice Rose-Marie Perreault. Voyez une image au bas de l'article.

Comme on peut le lire dans le résumé du prochain épisode, Margot Déziel fera part à Christian (Vincent Graton) de meurtres récents en lien avec les cryptomonnaies et l’importation de matières servant à fabriquer des drogues dures.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons qu'un des comédiens principaux nous a donné un indice sur ce qui nous attend dans la finale de mi-saison. Les détails ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09