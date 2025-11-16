Un nouveau personnage arrive dans Antigang lundi et il sera incarné par une actrice connue

Lundi, un nouveau personnage fera son arrivée dans la quotidienne Antigang.

Il s'agit de Margot Déziel, une enquêtrice du service des homicides qui remplacera Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman) pendant son congé de maternité.

D'ailleurs, la future maman ne sera pas particulièrement heureuse de lui céder sa place.

C'est pas vrai que je vais lui passer mon bureau. - Carolanne

« Il y a un conflit d'intérêts à ce qu'il paraît et moi je viens vous sauver le cul », déclare Margot à Jean-François (Patrice Robitaille) dans la bande-annonce.

Celle-ci sera interprétée par l'actrice Rose-Marie Perreault. Voyez une image au bas de l'article.

Comme on peut le lire dans le résumé du prochain épisode, Margot Déziel fera part à Christian (Vincent Graton) de meurtres récents en lien avec les cryptomonnaies et l’importation de matières servant à fabriquer des drogues dures.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

