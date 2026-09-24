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Un nouveau mandat d'animation pour Pier-Luc Funk

Premier partenariat au Québec avec Squeezie, l'un des créateurs de contenus francophones les plus influents au monde!

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Mélissa Lussier
Par Mélissa Lussier

On apprend aujourd'hui que Pier-Luc Funk animera l'adaptation québécoise de l'émission Qui est l'imposteur?, un concept viral qui fait déjà sensation au Québec et en Europe, totalisant près de 400 millions de vues sur YouTube et qui a été cocréé par Squeezie (suivi par plus de 20 millions d'abonnés) et Théodore Bonnet (Unfold Production).

Le tournage étant déjà amorcé, cette nouvelle émission réalisée par Mathieu Gadbois (Hot Ones Québec), produite par Groupe Fairplay en collaboration avec Québecor Contenu, débarquera sur illico+ en février prochain.

Pier-Luc, improvisateur et animateur de grand talent, accueillera deux personnalités dans chaque épisode qui seront invitées à aiguiser leur sens de l'observation et leur esprit de déduction. Ils devront en effet démasquer l'intrus parmi trois candidats, dont deux seront de réels spécialistes d'un domaine donné.

De plus, l'un des joueurs, soit l'animateur ou l'invité, sera de mèche avec l'imposteur en question, donc connaîtra sa vraie identité. Ainsi, à chaque manche, le rôle des joueurs changera, soit trouver l'intrus et son allié ou mentir pour protéger son acolyte. Ce jeu de bluff, de stratégies et de fous rires s'avère une compétition amicale dans laquelle même le public jouera au détective.

Qui est l'imposteur?, animée par Pier-Luc Funk , sera disponible en exclusivité sur illico+ dès février 2027.

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