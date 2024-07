Un nouveau défi étonnant pour Jean-Charles Lajoie de TVA Sports

Jean-Charles Lajoie, chroniqueur à TVA Sports, sera bientôt à la barre d'une nouvelle émission de cuisine à Zeste, qui amalgamera sport et BBQ.

Dans son magnifique domaine de Shefford, l'animateur recevra chaque semaine un athlète professionnel qui cuisinera sa recette fétiche sous la supervision d'un chef. Normand Laprise, Charles-Antoine Crête, Martin Picard, Louis-François Marcotte et Martin Juneau viendront tour à tour au cours de la saison.

Chaque émission de Dans le feu de l'action se terminera à table, avec les proches de l’athlète, pour déguster la nouvelle version de la recette.

Les sportifs invités proviendront de différentes sphères, dont celle du hockey, du football, de la boxe, du MMA et du soccer. Encore actifs ou retraités, ils aborderont les coulisses fascinantes du sport professionnel.

« Un animateur chevronné, certains des plus grands chefs du Québec, des sportifs de haut niveau, des prouesses culinaires au BBQ et une bonne dose d’humour, tous les ingrédients sont réunis pour en faire une série hautement divertissante, gourmande et surprenante », ajoute Johanne Ménard, directrice, contenus, documentaire et style de vie, Québecor Contenu.

Réalisée par Maxime Rivet, l'émission comptera 10 épisodes de 30 minutes et sera diffusée sur Zeste en 2025.

Les tournages débuteront en août.