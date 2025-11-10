Un nouveau choriste et chef de choeur bien connu pour Belle et Bum cet hiver

Ce dimanche, dans le cadre du 47e Gala de l'Adisq, nous avons eu le plaisir de croiser Julien Charbonneau (voir sa photo ici), alias Jules, bien connu des téléspectatrices et téléspectateurs grâce à sa participation étoilée à Star Académie en 2022.

Pour l'occasion, il était au bras de son amoureux, Charles Lemay, un courtier immobilier qui oeuvrait auparavant dans le milieu de la télévision. Pour l'anecdote, les amoureux se sont rencontrés l'an dernier à pareille date, au Gala de l'Adisq. C'est beau l'amour!

Voyez les tourtereaux en photo ci-dessous.

Jules a ainsi pu nous annoncer qu'il avait été recruté par Normand Brathwaite et l'équipe de Belle et Bum comme nouveau choriste et chef de choeur de l'émission.

On se souviendra que Normand Brathwaite n'avait eu que de bons mots pour Jules lors de son passage à Zénith en début d'année, où il avait franchement épaté.

Écoutez sa sublime voix dans la vidéo ci-dessous.

Nous avons particulièrement hâte de le retrouver dans ce nouveau contexte, où il saura sans aucun doute briller!

Notons que Jules a lancé récemment la chanson « Déjà trop loin », un titre envoûtant disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.

Rappelons que Belle et Bum a connu un changement d'horaire majeur cette année, voyant son nombre d'épisodes coupé de moitié, ce pour quoi vous ne pourrez voir l'émission que cet hiver sur les ondes de Télé-Québec. Les détails à ce sujet ici.