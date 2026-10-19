Un mot unit les trois récentes invitées de France Beaudoin dans leur combat contre le cancer

Vendredi dernier à l'émission Pour emporter, France Beaudoin recevait trois femmes inspirantes, la chanteuse et comédienne France Castel, la comédienne Isabelle Brouillette et la journaliste et cheffe d'antenne à Radio-Canada Julie Drolet; trois survivantes du cancer.

C'est lors de leur partage sur la maladie que nous avons découvert qu'un même mot les unissait dans leur combat : le mot peur.

« Ouais, je criais ça: "brake de peur!", parce que j'avais peur à chaque seconde de la journée », confiait la comédienne Isabelle Brouillette, qui a affronté un cancer du septum nasal.

La journaliste Julie Drolet, qui s'est battue contre un cancer du sein, abondait dans le même sens. « C'est exactement ça, c'est la peur et dans mon cas, il y avait un deuil en même temps. Puis un moment donné, je me suis rendue compte que c'est pas juste parce que j'ai le cancer, j'ai comme commencé un processus de deuil de moi. »

Je pense que j'étais convaincue que j'allais mourir, carrément.

La journaliste a raconté ensuite que tout comme la comédienne, elle a aussi eu besoin d'une pause de la peur qu'elle ressentait constamment. « C'est mon chien qui m'a énormément aidée, c'est quand j'ai réalisé : "tiens, ça fait 30 secondes que je lance le frisbee à Hercule le chien", et pendant 30 secondes, je n'étais pas en douleur. Donc, si j'ai été capable 30 secondes, je suis capable 5 minutes, pis si je suis capable 5 minutes, je suis peut-être capable une demi-heure. »

J'ai comme élargi ma fenêtre où je tasse ça de moi et je retrouve ma capacité à la joie.

Isabelle a quant à elle confié aux autres femmes que c'est un montage de plusieurs messages d'encouragement de la part d'amis qui lui a transmis une grosse dose de courage avant son opération où on allait lui retirer le nez, cinq dents et une partie de son palais.

J'ai dit à mon chum: "je vais être capable".

France Castel, qui est en rémission totale d'un lymphome de stade 4 à 82 ans, soulignait elle aussi que l'appui de son entourage avait grandement pesé dans la balance durant son épreuve. « Des fois c'est une phrase, c'est un geste, [...] moi je me rappelle de Sophie, une amie oncologue de France [Beaudoin] aussi qui avait dit, ... parce que France elle n'aimera pas ça que je le dise, mais elle était très présente, elle va couper ça au montage, mais si n'eut été de France, je ne serais pas ici. Non, non, regarde, ça elle va le couper. »

France l'a fait mentir, puisque ce bout de la conversation n'a pas été coupé. On apprend donc que cette oncologue a fait beaucoup rire la comédienne qui dès l'annonce de son cancer, avait demandé si elle était éligible à l'aide médicale à mourir. C'est d'ailleurs son amie France Beaudoin qui nous a révélé comment le médecin avait réagi durant le zoom. « Effectivement que Sophie Mottard, qu'on salue si elle écoute, c'est une fille qui est déjà dans l'action, pis déjà un peu carrée avec tout ce que ça a de positif, elle a vraiment commencé le zoom en disant: "Tabar***! C'est pas vrai qu'on va perdre France Castel pour un lymphome, le monde va déjà assez mal! »

Toute de suite à la fin du zoom, elle [France Castel] a fait : "je vais l'essayer."

Encore une fois, l'animatrice a su créer un moment unique et touchant. Une vidéo de l'extrait mentionné se trouve ci-bas.

Pour voir l'émission en rattrapage, visitez la plateforme ICI TOU.TV. Pour emporter est diffusée les vendredis 20 h sur ICI ART.TV.