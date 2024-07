Un moment fort attendrissant entre P-A Méthot et Marthe Laverdière

Depuis le début de sa saison, Marthe Laverdière fait oeuvre utile avec sa nouvelle émission Planter avec Marthe, dans laquelle elle enseigne avec humour les rudiments du jardinage. Ce lundi, celle-ci recevait comme invité P-A Méthot, ce qui a donné lieu à plusieurs bons moments.

Comme les précédents invités de la saison, P-A Méthot n'est pas un féru de botanique, bien que son père était un horticulteur enthousiaste. Il a donc appris, aux côtés de Marthe et son cher Minou, comment planter des légumes de saison, tout en les protégeant des intempéries et des insectes.

L'émission a donné lieu à plusieurs bons moments, notamment celui des patates dans le gazon, mais c'est à la fin de l'épisode que les téléspectateurs ont eu droit à un moment d'émotion entre les deux artistes.

Comme toujours bienveillante, Marthe a adressé des mots tendres à son invité, ce qui lui a donné des larmes aux yeux.

« Laisse-moi te dire mon P-A que tu es un être exceptionnel. Tu es un gars généreux, tu es quelqu'un qui pense beaucoup beaucoup aux autres et ça, pour moi, c'est important », a lancé l'animatrice à son invité, ému.

Celui-ci a rétorqué : « Tu sais Marthe, d'être à côté de toi, c'est juste un grand bonheur. C'est inspirant d'être avec toi. Pour tout ce que tu fais pour les autres et surtout, pour ton authenticité. J'ai rarement rencontré dans ma vie des gens aussi authentiques que toi Marthe. »

« Et là, faut qu'on arrête, on braille tous les deux », a lancé en terminant P-A Méthot, avec les yeux humides et le sourire aux lèvres.

Il n'y a pas à dire, on aime ces deux artistes! Pour les avoir rencontrés tous les deux, nous pouvons vous assurer que cette authenticité et cette bonne humeur sont plus que sincères.

La semaine prochaine, Marthe reçoit Debbie Lynch-White.

L'émission Planter avec Marthe est diffusée les lundis à 19 h sur les ondes de TVA et disponible en rattrapage sur TVA+.