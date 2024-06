Le conjoint de Marthe Laverdière sera de plus en plus présent dans son nouveau projet télé

Marthe Laverdière lance lundi prochain sa nouvelle émission : Planter avec Marthe.

Dans ce nouveau projet, Marthe partagera convivialement avec ses invités conseils et astuces horticoles. « Moi, quand ils m'ont proposé ça, je voulais deux choses : d'abord que ce soit léger et drôle - on n'est pas à l'école - et montrer des choses pratiques aux gens. Tout le monde devrait savoir ces choses-là, que tu restes sur un balcon, en campagne, dans un jardin de ville, etc. »

D'ailleurs, dans le premier épisode avec Guy Jodoin, Marthe apprend au comédien comment à lire les étiquettes qui se retrouvent sur ses plantes au magasin ainsi que ce qu'on peut mettre dans la terre pour la rendre plus riche.

Son conjoint, qu'elle surnomme affectueusement Minou, participera à son émission. « Tu le vois arriver tranquillement pas vite : un bras, une patte, et, à un moment donné, vous allez le voir au couplet. Tsé, Minou et moi, on est toujours ensemble, c'est comme normal qu'il soit là », nous indique-t-elle.

Voyez le fameux Minou en question ici.

« À un moment donné, on a pogné des terrains avec de la roche. On était hyper contents d'avoir Minou, parce que c'était assez heavy merci. On a planté des arbres, on a fait toutes sortes d'affaires... Vous allez le voir au fur et à mesure, mais Minou a toujours été très actif », précise-t-elle.

Marthe Laverdière nous promet qu'il n'y aura « pas une émission pareille ». « Je voulais que ça soit toujours différent. J'ai proposé aux artistes des choses diverses. Chez un, c'est les haies de cèdres, un autre, c'est les arbres, un autre, c'est les pots sur les balcons, etc. Ça fait que, comme ça, je pense que les téléspectateurs vont apprendre au fur et à mesure des émissions. »

Rassurez-vous, Marthe ne changera pas sa façon colorée de s'exprimer même si elle pilote une émission.

À la première émission, je pense que Guy Jodoin n'a pas compris la moitié des affaires que je lui ai dites. [rires] Mais, c'est pas grave. Il m'a suivi là-dedans pareil.

« Je dis ce que j'ai à dire. J'ai des mots, un langage de mon coin. Par ici, si on veut dire : tu raccrocheras ça à une autre chose, on dit : tu "rabodineras". Ça, je l'ai dit souvent. "Tu couperas et tu raboudineras". "On est dans les roches, tu raboudineras". Je pense que les gens vont rire. Ils vont s'habituer aussi à mon langage. Je n'ai pas roulé mes "is" pis mes "eus". J'étais comme je suis dans la vraie vie. »

Et, c'est justement pour ça que son émission est aussi formidable! Nous avons eu la chance de visionner le premier épisode et c'est du bonbon. La folie de Marthe Laverdière est utilisée à très bon escient. Ça promet pour un été florissant de folie!

Planter avec Marthe sera diffusé les lundis soirs à 19 h à TVA.