Un moment à Star Académie prend tout le monde par surprise

Alors qu'on l'avait vu échevelé et torse nu lors de la semaine spéciale « En route vers Star Académie », le papa de Victoria a poussé l'audace un peu plus loin en montrant son postérieur à découvert à la caméra, alors qu'il n'était affublé que d'un pantalon « chaps ».

Pendant ce variété, où se sont côtoyées les chansons country, gospel et électroniques, le public a pu assister à un moment pour le moins surprenant, que personne n'attendait.

Ce dimanche, les téléspectatrices et téléspectateurs ont eu droit à un nouveau variété de Star Académie au terme duquel Camille et Victoria ont pu réintégrer l'Académie alors que Romie a dû plier bagage.

De notre côté, la situation loufoque n'a pas manqué de nous faire éclater de rire, tout comme le public en studio. Par contre, on a bien senti l'incrédulité de Victoria, qui ne s'attendait pas du tout à retrouver son papa dénudé à la caméra.

Il fallait voir les têtes des candidates en danger, qui ont rapidement compris que tout est possible à Star Académie! De son côté, l'animateur a indiqué que lesdites fesses avaient été un enjeu de production cette semaine : allait-il les dévoiler ou non? Un dilemme qui semble avoir été présent jusqu'à la dernière minute. On peut comprendre...

Rappelons que la semaine dernière, un candidat dans l'aventure a reçu des avertissements du public.

