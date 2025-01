Un candidat de Star Académie reçoit les avertissements du public

Ce jeudi, alors que venait d'être décernée l'étoile de la semaine à Star Académie, le public a pu être témoin de tensions dans la maison.

En effet, c'est Marc-Antoine qui a reçu l'immunité pour son travail de la semaine, suscitant aussitôt des récriminations de la part de Loïc. Justifiées ou non?

Certes, la tâche n'est pas simple pour les Académiciens, qui voient non seulement leur bulletin de la semaine affiché au vu et au su de tous, mais ils doivent en plus choisir eux-mêmes l'étoile de la semaine.

Ce jeudi, Loïc, estimait que Marc-Antoine avait reçu l'immunité parce qu'il est plus proche des filles, et non pas parce qu'il avait mis les bouchées doubles dans le travail. Cette opinion, qui semblait teintée d'un peu d'envie, n'a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs, qui estiment que Loïc n'est pas sur la bonne voie avec cette attitude. Et ce, même s'il pouvait y avoir une part de vérité dans ses propos...

Si le chanteur est particulièrement talentueux et charismatique, il semble aussi manquer de flexibilité quand vient le temps d'interagir en groupe, autant dans les pratiques, que pour le ménage ou le choix de l'étoile de la semaine.

Les téléspectateurs, aux avis partagés, écrivent :

« Pour l'immunité, j'aime bien le fait qu'ils doivent se mettre d'accord pour choisir, ça leur permet d'agir en adulte. Je pense que Loïc est déçu, mais il doit prendre de la maturité et accepter. Cependant le vote ne devrait pas ressembler à un concours de popularité non plus... Pour le ménage, probablement que Loïc ne peut pas supporter de vivre dans le chaos et la saleté... »

« On voit que Loïc a appris de bonnes habitudes concernant le ménage. Pour ma part, il est plus mature que la plupart. Ce n’est pas vrai que s’écraser du gâteau dans la figure et laisser une personne faire le boulot et que les autres vont dormir sans se soucier qui va ramasser, venez pas me dire qu’ils sont matures! »

« Bravo Marc-Antoine ! Mais Loïc doit être évalué pour sa voix pas sur son nettoyage, il devrait lâcher prise »

« il a un travail à faire sur lui »

« Il a eu l’immunité parce qu’il est toujours avec les filles et ce sont elles qui décident. Ça n’a aucun sens ça. Loïc a raison. »

« Loïc tu te tires dans le pied en étant pas content que Marc-Antoine gagne l’étoile de la semaine. Fais attention mon homme ça va se tourner contre toi. Dépêche-toi de changer d’attitude sinon même si tu es plein de talent on juge aussi l’attitude et là tu as du travail à faire. C’est sérieux. »

En outre, les téléspectateurs invitent Loïc à faire preuve d'un peu plus de lâcher-prise quand il est question des autres candidats et de continuer à mettre les efforts à la bonne place, soit dans la chanson, pour continuer d'avancer dans l'aventure. Comme il a une voix unique qui pourrait lui permettre de se rendre loin, cela ne semble pas être une mauvaise suggestion. Surtout que le public semble enclin à vouloir le voir aller loin dans la compétition.

Qu'en pensez-vous?

Ce dimanche, le public et les juges devront choisir entre Victoria, Romie et Camille. Voici celle qui semble être la préférée du public jusqu'à maintenant. Voyez ce qui vous attend durant ce 3e variété ici.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

🎓 La Quotidienne | Lundi au jeudi 19 h 30

🎤 Le Variété | Dimanche 19 h

🗳️ Votez sur votestaracademie.ca

📺 TVA et TVA+