Voici ce qui vous attend à Star Académie dimanche

Ce dimanche, à Star Académie, le country sera à l'honneur, notamment grâce à la présence du chanteur Matt Lang. Les candidats qui participeront de façon plus significative à ce numéro seront Zoey, Katrine, Joël, Léo, Maxim et Loïc. Les trois candidates en danger auront aussi un moment pour briller.

Puis, directement de la France, le prestigieux DJ Bon Entendeur transformera le studio en un véritable plancher de danse.

Pierre Lapointe interprètera l'une de ses nouvelles chansons, « Hymne pour ceux qui ne s'excusent pas » avec Loïc, gagnant de l'audition de la semaine.

En plus de tout cela, Gregory Charles signera un grand numéro gospel des plus flamboyants, avec la participation de plus de 300 choristes!

Rappelons que Camille, Victoria et Romie interprèteront respectivement « Pour l'amour qu'il nous reste » de Francine Raymond, « Et mon cœur en prend plein la gueule » d'Isabelle Boulay et « Ils s'aiment » de Daniel Lavoie. Voyez ici celle qui semble être la préférée du public pour le moment.

Ne manquez pas le troisième variété de la saison 2025 dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.