Photos : Un look surprenant pour France Castel dans cette nouvelle série

France Castel tourne en ce moment dans la nouvelle série Après le déluge, qui sera déposée sur Crave avant la fin de l’année. L’histoire écrite, réalisée et produite par Mara Joly se concentre dans un quartier chaud de Montréal, où une policière engagée prend sous son aile quatre jeunes délinquants issus de la diversité et les initie aux arts martiaux mixtes (MMA) afin de leur inculquer de nouvelles valeurs.

La Stella qu’incarne France Castel est une tenancière de bar où se réunissent souvent ces adolescents. Une dame qui en a vu beaucoup, beaucoup d’autres, indique la comédienne. Le look excentrique arboré par Madame Castel lorsque Showbizz.net est passé sur le plateau d’Après le déluge, mardi – voyez nos photos plus bas – en disait d’ailleurs long sur la nature du personnage.

« C’est une femme qui a anciennement été une prostituée, qui connaît l’univers des bars, et qui a décidé que ça ne serait plus un monde d’hommes. Qu’elle deviendrait forte et leader dans son coin. Elle a même été la pimp de jeunes femmes, au lieu de laisser ça aux hommes. Son bar inspire le respect de tout le monde, de toutes les gangs, parce que tout le monde a le droit d’y être, à condition que tout le monde se respecte. Stella materne un peu les jeunes. C’est une femme avec beaucoup de vécu et de non-jugement sur ce genre d’univers », a raconté France Castel, qui se réjouit de faire partie d’un projet sensible et représentatif de son époque comme Après le déluge.

« Je trouve ça formidable! C’est ça, maintenant, notre société. Je trouve extraordinaire de pouvoir parler de choses qui ne sont normalement pas nommées, ici, au Québec. Après le déluge montre un portrait de la société actuelle. Moi, avec mon expérience et mon âge, je trouve fascinant et je suis contente de faire partie de ce qui se passe, maintenant. »

Ces jours-ci, on peut également voir France Castel dans l'adorable fiction jeunesse L'île Kilucru, à ICI Télé. On la retrouvera en outre dans la nouvelle œuvre de Serge Boucher, Fragments, à venir dans la prochaine année sur ICI Tou.tv.

