Un look audacieux pour Marie-Mai à la première de Big Brother Célébrités

C'est ce dimanche que la grande première de la 6e saison de Big Brother Célébrités sera diffusée et, comme on pouvait s'y attendre, Marie-Mai jouera une fois de plus les fashionistas, avec des tenues qui s'annoncent plus dynamiques et audacieuses que jamais.

La preuve? La production a révélé une photo de sa tenue pour ce premier épisode et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va faire jaser! Dans la photo ci-dessous, on peut voir l'animatrice, cheveux attachés vers l'arrière de la tête, avec une jolie robe noire longue moulante, avec des manches courtes. L'élément le plus surprenant de la tenue est cependant l'immense triangle noir se situant au niveau de son buste.

Simple décorum? Par le passé, Marie-Mai s'est souvent servie de ses tenues pour dissimuler un indice ou élément essentiel du jeu. Serait-ce à nouveau le cas cette fois-ci? Néanmoins, on tient à saluer l'audace de Marie-Mai, qui s'avère toujours aussi avant-gardiste dans ses choix. On aime cette création du styliste Patrick Vimbor, qui est d'ailleurs, fait intéressant, derrière plusieurs tenues de Karine Vanasse aux Traîtres.

Du côté des téléspectateurs, ceux-ci ont commenté en grand nombre cette nouvelle tenue, plusieurs clamant son bon goût et clamant leur hâte à retrouver leur émission chouchou. Pascal Morrissette, bon joueur, a écrit en commentaire, en référence au triangle du costume :

« Les Illuminati sont de moins en moins subtils. Bonne saison 🤪 »

Nous avons donc rendez-vous ce soir à compter de 18 h 30, sur les ondes de Noovo, pour découvrir les 16 célébrités qui feront leur tant attendue entrée dans la maison. Serez-vous à l'écoute?