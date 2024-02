Un invité reçoit la plus grosse surprise de la saison à La vraie nature

Dimanche, à La vraie nature, Jean-Philippe Dion recevra deux invités plutôt que trois.

« C'est la première émission qu'on a tournée cette saison », nous confie l'animateur. « On s'est dit que nous allions réessayer la formule duo. L'an passé on l'avait fait parce qu'on avait été forcé de le faire ». Rappelons que Luce Dufault avait annulé sa présence à la dernière minute pour des raisons de santé. Ces deux invités se sont donc retrouvés seuls.

Cette année, c'est l'humoriste Christine Morency qui a été jumelée au journaliste Félix Séguin.

J'ai réalisé à quel point c'était intimidant pour eux.

« Quand ils sont arrivés les deux, très sympathiques, bonjour-bonjour, bla-bla-bla, mais quand ils m'ont vu arriver, ils ont compris qu'il n'y aurait pas d'autres invités... », indique Jean-Philippe Dion.

« Ils m'ont raconté pendant la fin de semaine, quelques verres de vin plus tard, qu'ils se sont vraiment dit : "My god! Comment on va faire? C'est tellement gênant!" Quand tu es trois, au moins, tu deviens une gang, là, c'est vraiment un qui se raconte à l'autre. Moi, il y a des segments où je suis avec l'équipe, donc je les laisse ensemble. Ils se disaient : "Mais de quoi on va se parler?!" ».

Il ajoute : « Mais, finalement, la magie a opéré. Ç'a été vraiment l'fun! »

L'animateur nous confie aussi ceci : « Félix Séguin a reçu, je pense, la plus grosse surprise de la saison. Ç'a vraiment très très très très bien fonctionné. Ç'a l'a vraiment touché. Nous, on savait qu'il allait y avoir ça pendant la fin de semaine. » Petit indice : il s'agit d'un invité musical.

Nous avons très hâte de voir ce que ce duo nous réserve ce dimanche, 25 février à 21 h 30 (nouvelle heure), sur les ondes de TVA.

Chose certaine, c'est un mariage des plus inattendus!