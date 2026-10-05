Un invité de Tout le monde en parle soulève un débat contre son gré

Dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevait, en fin d'émission, l'auteur-compositeur-interprète néo-écossais P'tit Belliveau.

Au-delà de sa musique, que beaucoup de téléspectateurs ont été heureux de découvrir, c'est son accent chiac qui a fait le plus réagir les internautes.

« Je le comprends seulement quand il chante… 😁🤩 »

« Mettez-nous des sous-titres »

« De quelle langue parle-t-il? »

« À peine compris quelques mots !! »

À la vue de ces nombreux commentaires concernant sa parlure, certaines personnes ont lancé un débat intéressant sur les réseaux sociaux.

« Une des causes du déclin du français dans les milieux minoritaires, c'est malheureusement le jugement des personnes qui parlent la même langue. »

« Son parler est d’une richesse. Beaucoup de mots viennent du vieux français. Ceux qui critiquent, vous êtes de mauvaise foi. Je ne dis pas que ça ne demande jamais d’efforts pour comprendre, mais soyez meilleurs que ça. »

« L’accent demeure dans l’oreille de l’écouteur et non sur la langue de l’interlocuteur. »

N'est-ce pas ce qu'on reproche aux Français, de ne pas faire suffisamment d'efforts pour comprendre l'accent québécois?

Outre son langage coloré, le public a aussi été charmé par l'authenticité de l'artiste.

Le quatrième album de P'tit Belliveau sortira le vendredi 16 octobre 2026.

Tout le monde en parle se poursuit les dimanches soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.