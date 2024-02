En 1982, à Jonquière, quatre hommes formaient un groupe de métal, loin de se douter que leur nom ferait le tour du monde plusieurs fois. Nul ne pouvait prédire que 40 ans plus tard, leur band ferait encore des tournées, qu'un ancien membre de Metallica aurait joué parmi eux et qu'ils feraient partie des artistes favoris du leader des Foo Fighters... Oui, on parle ici de VOÏDOD.

Dès sa création, ce fameux band de trash metal était progressiste. Même s'ils ont perdu prématurément l'un de leurs membres fondateurs en 2005, qu'ils en ont accueilli des nouveaux, puis qu'ils ont ensemble goûté au succès, ils continuent de rester intègres et d'innover dans leur genre musical... Leurs fans sont catégoriques : VOÏDOD sait mettre le feu aux planches.

Pendant que la formation est au bercail pour débuter sa tournée nord-américaine qui présente son tout dernier album, elle s'est arrêtée dans les studios de Télé-Québec. Plus précisément, sur la belle scène de Belle et Bum, l'incontournable de la télé qui en est à célébrer sa 21e saison.

À travers toutes ces années en ondes, l’équipe a reçu des centaines d’artistes qui ont pu présenter leur matériel. Rares sont les vedettes de la chanson qui refusent l'invitation de la production, très respectée et appréciée. Ce qu'il faut noter, c'est que malgré leur indéniable popularité, les artistes de VOÏDOD, considérés comme certains des musiciens les plus créatifs de la planète, n'ont fait que de rares apparitions télévisuelles. Il s'agit donc d'un événement précieux et tout un honneur pour Normand Brathwaite et ses Belles de recevoir le groupe sur leur plateau pour la première fois. L'enregistrement sera diffusé ce samedi 3 février.

Chose certaine, c'est que le groupe a offert une prestation bien différente de ce que l'émission présente normalement, mais le public québécois pourrait être agréablement surpris de découvrir ou de redécouvrir ces visionnaires, qui ont fait vibrer le studio au maximum. Voyez un extrait de l'épisode dans la vidéo en entête de cet article.

En plus du groupe légendaire, la production recevra aussi David Savard, LYD., Christa Maria et Marc Déry au courant de cet épisode. Une ambiance de fête à ne pas manquer ce samedi 21h sur Télé-Québec, ou en rediffusion sur video.telequebec.tv et sur l’application Télé-Québec.