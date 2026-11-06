Un gros nom s'ajoute aux artistes en prestation à l'ADISQ ce dimanche

La semaine dernière, l'ADISQ dévoilait l'identité des nombreux artistes qui offriront des prestations sur scène lors de son gala annuel. Voyez l'identité des participants ici.

Ce vendredi, un nouveau nom prestigieux s'est ajouté à la liste.

Charlotte Cardin fera le voyage entre Paris et Montréal pour assister au Gala et offrir une prestation au public québécois.

L'auteure-compositrice-interprète est en nomination dans deux catégories, soit Artiste de l'année - Rayonnement international et Chanson de l’année avec la populaire pièce « Tant pis pour Elle ».

On s'imagine qu'elle viendra interpréter « Memories », sa nouvelle chanson, sur la scène de la Place des Arts dimanche. « La chanson parle de ces souvenirs qu'on se rejoue tellement qu'ils finissent par prendre la forme qu'on voudrait leur donner », a-t-elle indiqué dans un communiqué de presse.

Rappelons que Charlotte Cardin a récemment annoncé qu'elle ajoutait une représentation au Centre Bell le 25 octobre 2027. Les trois précédentes (20-21 et 22) affichaient déjà complet. Elle sera aussi en spectacle au Centre Vidéotron à Québec les 16 et 17 octobre 2027 dans le cadre de sa tournée Midnight, mon amour.

Animé pour une troisième fois par Pierre-Yves Roy-Desmarais, le gala sera diffusé ce dimanche, à 20 h, sur ICI TÉLÉ.