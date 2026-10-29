Robert Charlebois offrira une prestation spéciale à l'ADISQ

L'édition 2026 du Gala de l'ADISQ aura lieu le dimanche 8 novembre prochain.

Pour l'occasion, Robert Charlebois montera sur la scène de la Salle Wilfrid-Pelletier pour offrir une « prestation d'exception ». Depuis 2022, ce concept met en lumière des artistes dont la carrière est exceptionnelle. Il permet une revisite du répertoire de l'artiste, alors que toutes les autres prestations de la soirée seront consacrées à mettre en lumière des œuvres de l'année.

La chanteuse Diane Tell sera aussi encensée en ce soir de gala alors qu'elle recevra le tout premier Félix Reconnaissance, qui a pour objectif de saluer la carrière d'un ou d'une artiste auprès d'un large public et de faire découvrir son répertoire aux plus jeunes.

De nombreux autres artistes québécois offriront des prestations lors de cette soirée musicale festive. Ainsi, Beatrice Deer, Bleu Jeans Bleu, Dominique Fils-Aimé, Gabriel Fredette, JF Pauzé, Katrine Sansregret, Les Louanges, Mentana, Vincent Vallières, Viviane Audet, William Cloutier ainsi que les musicien(ne)s de l'OSM se succèderont sur la scène de la Place des Arts.

Onze trophées seront remis au cours de la soirée. Pierre-Yves Roy-Desmarais animera cette 48e édition du Gala de l'ADISQ le dimanche 8 novembre prochain à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. C'est à ne pas manquer!

À noter que le Premier Gala de l'ADISQ sera diffusé en direct à Télé-Québec le 4 novembre à 20 h. C'est pourquoi l'émission Dans les médias fera relâche la semaine prochaine.

En ce qui concerne le Gala de l'Industrie, animé par Claudine Prévost, il sera diffusé sur le web, ici : PalmarèsAdisq.