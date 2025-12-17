Un gros changement pour la 4e saison des Traîtres

Alors que la diffusion de la troisième saison n'est pas encore commencée, Noovo confirme déjà une 4e saison pour la téléréalité Les traîtres. En outre, le diffuseur annonce aussi un gros changement concernant cette 4e mouture.

En effet, le public peut dorénavant s'inscrire pour participer à la formidable téléréalité animée par la grandiose Karine Vanasse. On se souviendra que pour les trois premières éditions, c'est la production qui recrutait les joueurs, en cherchant des corps de métier particuliers. C'est en raison de la demande insistante du public que la production change son approche. Parions que cela donnera des résultats formidables à l'écran!

C'est donc un rendez-vous sur www.castinglestraitres.ca du 2 au 4 janvier 2026 pour avoir la chance d'être invité au Manoir. Karine est à la recherche d'invités prêts à commettre des trahisons impitoyables et à tisser des mensonges audacieux, avec un seul but : aller le plus loin possible dans le plus grand jeu-réalité à suspense au monde. Seules les candidatures soumises au www.castinglestraitres.ca seront prises en compte et seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Voyez l'invitation de la maîtresse du manoir ci-dessous.

Avant de se rendre là, on pourra se délecter de la troisième saison, qui sera présentée sur les ondes de Noovo et sur Crave ce printemps. La date est à confirmer.

Et en attendant, la troisième saison canadienne, en anglais, se poursuit sur CTV et notre très chère Coco Belliveau y fait des ravages plus que jamais, pour notre plus grand divertissement. On vous en parlait ici.