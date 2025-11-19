Karine Vanasse et Coco Belliveau offrent tout un spectacle à Traitors Canada!

En attendant avec une impatience non dissimulée la troisième saison des Traîtres, qui sera présentée ce printemps sur les ondes de Noovo, nous nous sommes plongés dans la version canadienne anglaise actuellement diffusée à CTV et sur Crave, Traitors Canada, dans laquelle Karine Vanasse officie également comme maîtresse du manoir.

Contrairement à la version québécoise, la version canadienne met en vedette plusieurs personnalités connues, qui ont pu être aperçues dans d'autres téléréalités, comme Survivor Canada, Big Brother Canada et plus. Ce faisant, on a droit à l'élite de l'extravagance à l'écran, avec des joueurs qui connaissent tous les rouages de la Téléréalité avec un grand T. Pas étonnant donc d'y retrouver notre Coco Belliveau nationale, qui s'est vu confier la périlleuse mission d'être une traîtresse parmi les fidèles! Soyons honnêtes, il ne pouvait en être autrement...

Si elle n'a pas sorti les petits gants blancs de la trahison, comme elle l'avait fait dans Big Brother Célébrités deux fois plutôt qu'une, l'humoriste ne lésine sur rien pour conserver sa place au sein de la meute, sous couvert d'une attitude débonnaire et joviale. Tout le monde n'y voyait que du feu jusqu'à ce que Coco devienne la cible d'un autre traître, Kevin Jacobs, bien connu comme un méchant de Big Brother Canada. Les téléspectateurs ont alors eu droit à un duel à finir entre deux traîtres, qui tentaient à tout prix de garder leur anonymat. Du bonbon! (Le texte se poursuit plus bas)