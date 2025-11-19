Karine Vanasse et Coco Belliveau offrent tout un spectacle à Traitors Canada!

En attendant avec une impatience non dissimulée la troisième saison des Traîtres, qui sera présentée ce printemps sur les ondes de Noovo, nous nous sommes plongés dans la version canadienne anglaise actuellement diffusée à CTV et sur Crave, Traitors Canada, dans laquelle Karine Vanasse officie également comme maîtresse du manoir.
Contrairement à la version québécoise, la version canadienne met en vedette plusieurs personnalités connues, qui ont pu être aperçues dans d'autres téléréalités, comme Survivor Canada, Big Brother Canada et plus. Ce faisant, on a droit à l'élite de l'extravagance à l'écran, avec des joueurs qui connaissent tous les rouages de la Téléréalité avec un grand T. Pas étonnant donc d'y retrouver notre Coco Belliveau nationale, qui s'est vu confier la périlleuse mission d'être une traîtresse parmi les fidèles! Soyons honnêtes, il ne pouvait en être autrement...
Si elle n'a pas sorti les petits gants blancs de la trahison, comme elle l'avait fait dans Big Brother Célébrités deux fois plutôt qu'une, l'humoriste ne lésine sur rien pour conserver sa place au sein de la meute, sous couvert d'une attitude débonnaire et joviale. Tout le monde n'y voyait que du feu jusqu'à ce que Coco devienne la cible d'un autre traître, Kevin Jacobs, bien connu comme un méchant de Big Brother Canada. Les téléspectateurs ont alors eu droit à un duel à finir entre deux traîtres, qui tentaient à tout prix de garder leur anonymat. Du bonbon! (Le texte se poursuit plus bas)
Toujours dans le jeu à ce jour, Coco Belliveau se révèle encore une fois être une joueuse exceptionnelle, qui augmente largement le coefficient de divertissement de l'émission. Malheureusement, elle se retrouve après quelques épisodes avec une cible dans le dos. Saura-t-elle s'en sortir et se rendre jusqu'en finale? Nous sommes impatients de voir la suite de son parcours.
ET que dire de Karine Vanasse, la maîtresse des cérémonies, qui se montre plus impitoyable et intimidante que jamais! Visiblement, la comédienne prend en aisance avec les saisons, assumant plus que jamais le côté ludique de son personnage, tandis que notre plaisir augmente aussi. Les looks qui ont été élaborés pour cette édition canadienne sont absolument époustouflants! D'ailleurs, les joueurs ne cachent même plus leurs réactions lorsqu'ils l'aperçoivent à chacune de ses stupéfiantes apparitions. La papesse de ce mardi valait son pesant d'or!
Voyez quelques-uns de ses looks dans la galerie ci-dessous.
Si l'on combine ces deux performances, Traitors Canada devient un incontournable de la saison, pour ceux qui comprennent l'anglais bien sûr, mais s'avère aussi l'une des meilleures saisons des Traîtres toutes provenances confondues. Ne manquez pas votre chance de vous ébahir vous aussi, semaine après semaine, au contact de cette cohorte pas ordinaire, prête à tout pour mettre la main sur le magot!
Traitors Canada est présenté les mardis à 21 h sur les ondes de CTV, en anglais. Les épisodes sont également offerts sur Crave.