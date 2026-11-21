La prochaine saison de Big Brother Célébrités sera bien spéciale et ce, à plusieurs niveaux! D'abord, des personnes issues du public auront la chance de jouer auprès des célébrités retenues pour la toute première fois. De ce nombre figure d'ores et déjà la comédienne Ève Landry, qui a annoncé cette semaine sa participation à la téléréalité québécoise.

Studio plus grand, nouveau décor, jeux remaniés, une saison époustouflante nous attend, promet-on. L'émission d'analyse des Gérants d'estrade, qui suit chaque gala d'élimination dominical, sera elle aussi de retour. Cependant, cette année, Marie-Josée Gauvin pilotera seule ce rendez-vous, sans son complice Martin Vachon.

En effet, en marge de la rentrée hivernale de Noovo/Crave, on apprend que Marie-Josée sera entourée d'un duo de nouveaux analystes qui s'alterneront pour débattre du jeu. Ce panel est composé de deux précédents vainqueurs - Mona de Grenoble et Danick Martineau - ainsi que des deux joueuses marquantes, Coco Belliveau et Pascale Marineau.

Ayant été de redoutables joueurs dans leurs saisons respectives, nous ne doutons aucunement de leur bon jugement pour analyser comme il se doit la grande aventure qu'est Big Brother Célébrités. Au cours de ces épisodes de 30 minutes, Marie-Josée et ses comparses reviendront sur les événements marquants de la semaine écoulée et rencontreront la personnalité évincée. Le tout, sans parler du redoutable scoop de la semaine, qui permet à tout coup d'en apprendre beaucoup sur la suite de l'aventure.

La sixième saison de Big Brother Célébrités : Les gérants d'estrade débutera le dimanche 17 janvier à 20 h 30. Les semaines suivantes, 20 h, sur Noovo. La première de BBC se tiendra quant à elle le dimanche 10 janvier à compter de 18 h 30.