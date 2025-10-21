Un épisode saisissant a lancé la semaine d'Indéfendable : les adeptes réagissent

Ce lundi, Indéfendable nous a offert un épisode pivot, dans lequel l'histoire tendue du plan Mr Big a pris fin dans un grand fracas, permettant de récolter tous les aveux nécessaires pour faire libérer Léo Macdonald et faire emprisonner le sergent Diaz et ses alliés.

L'autrice Izabel Chevrier a encore une fois signé un épisode grisant, qui nous a tenus en haleine à chaque instant.

Alors que les adeptes de la série espèrent que Léo sera bientôt libre, c'est la fin tragique d'un des personnages qui les a marqués. Ceux-ci se sont exprimés en grand nombre sur les réseaux sociaux. Voici quelques commentaires triés sur le volet :

« Je tiens à remercier exceptionnellement Mr Hugo Girard et Thomas Vallière pour leurs contributions à cette histoire abracadabrante. Merci les boys Super travail. J'ai aimé vous haïr , tout une conclusion 🤣👌✨ »

« Un mot: wow ! La finale de cet épisode J'ai encore des frissons »

« C’était émotif mais Diaz est foule beau mais avant tout un bon acteur !🎭 «

« What?! Diaz s’est suicidé??! Je m’attendais pas à ça 😨 Je l’haïs, j’étais ben contente qu’il paye enfin, mais j’avoue à la fin quand il a parlé à sa fille avant, ça m’a quand même fait de la peine. Quelle fin j’en ai des frissons »

« Je n'ai jamais été une fan de Hugo Girard... mais chapeau pour son rôle ! C'était captivant ! »

« Ouffff quelle émission encore ce soir ! Merci et bravo. Vous m'avez jeté par terre »

« Enfin c'est terminé...désolé que Diaz se suicide...tu es un très bon acteur...bravo..a toute l'équipe..🫶❤️Hugo girard tu es le meilleur 😎🫶❤️ »

Les téléspectateurs soulignent la qualité du travail des comédiens Thomas Vallières et Hugo Girard. Pour sûr, on ne reverra pas l'un des deux dans la série, puisque son personnage s'est enlevé la vie, mais il reste une possibilité que l'autre puisse faire un retour dans une autre intrigue, tandis que son personnage se retrouvera entre quatre murs d'une prison.

En outre, nous souhaitons revoir Thomas Vallières très bientôt dans un autre projet, lui qui a su offrir toutes les nuances à son personnage de ripou. D'ailleurs, la dernière scène, dans laquelle il appelait sa petite fille, a su nous tirer quelques larmes. Du beau travail!

Sachez que l'histoire de l'emprisonnement de Léo se poursuivra cette semaine, puisque l'avocat n'est pas au bout de son chemin de croix. Entre la libération possible de Léo et l'intrigue sur la tentative d'assassinat sur deux itinérants, avec Nico Racicot, les téléspectateurs ne vont pas s'ennuyer. C'est promis!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA et sur TVA+.